Рейтинг@Mail.ru
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/proverka-2041007351.html
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии - РИА Новости, 10.09.2025
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии
Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как неизвестные напали на бывшего сотрудника полиции, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:55:00+03:00
2025-09-10T16:55:00+03:00
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
НАЛЬЧИК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как неизвестные напали на бывшего сотрудника полиции, сообщило региональное СУСК РФ. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 9 сентября 2025 года неустановленные лица в количестве не менее 10 человек с применением оружия применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении местного жителя", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, предположительно, противоправные действия в отношении мужчины совершены в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в период службы в органах внутренних дел. По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, как мужчина в гражданском наносит удар в голову мужчине в камуфляжной форме, и тот падает на асфальт. Возле упавшего собирается группа неизвестных, и нападавший что-то эмоционально выговаривает ему. Затем мужчина в камуфляже встает, отходит и спустя несколько секунд начинает стрелять по нападавшему, как утверждают пользователи в соцсетях, из травматического пистолета. В ответ тот тоже открывает стрельбу. О пострадавших в ходе перестрелки не сообщается.
https://ria.ru/20250910/dagestan-2040892276.html
https://ria.ru/20250908/napadenie-2040505229.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии

СК РФ организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как неизвестные напали на бывшего сотрудника полиции, сообщило региональное СУСК РФ.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 9 сентября 2025 года неустановленные лица в количестве не менее 10 человек с применением оружия применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении местного жителя", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми
Вчера, 12:14
Как отметили в ведомстве, предположительно, противоправные действия в отношении мужчины совершены в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в период службы в органах внутренних дел.
По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, как мужчина в гражданском наносит удар в голову мужчине в камуфляжной форме, и тот падает на асфальт. Возле упавшего собирается группа неизвестных, и нападавший что-то эмоционально выговаривает ему. Затем мужчина в камуфляже встает, отходит и спустя несколько секунд начинает стрелять по нападавшему, как утверждают пользователи в соцсетях, из травматического пистолета. В ответ тот тоже открывает стрельбу. О пострадавших в ходе перестрелки не сообщается.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
8 сентября, 18:06
 
Республика ИнгушетияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала