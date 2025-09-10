https://ria.ru/20250910/proverka-2041007351.html

СК организовал проверку после нападения на бывшего полицейского в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как неизвестные напали на бывшего сотрудника полиции, сообщило региональное СУСК РФ. "В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, содержащая сведения о том, что 9 сентября 2025 года неустановленные лица в количестве не менее 10 человек с применением оружия применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении местного жителя", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, предположительно, противоправные действия в отношении мужчины совершены в связи с исполнением им своих должностных обязанностей в период службы в органах внутренних дел. По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, как мужчина в гражданском наносит удар в голову мужчине в камуфляжной форме, и тот падает на асфальт. Возле упавшего собирается группа неизвестных, и нападавший что-то эмоционально выговаривает ему. Затем мужчина в камуфляже встает, отходит и спустя несколько секунд начинает стрелять по нападавшему, как утверждают пользователи в соцсетях, из травматического пистолета. В ответ тот тоже открывает стрельбу. О пострадавших в ходе перестрелки не сообщается.

