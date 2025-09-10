Рейтинг@Mail.ru
В суд направили дело о хищении с гособоронзаказа в Курской области - РИА Новости, 10.09.2025
15:28 10.09.2025
В суд направили дело о хищении с гособоронзаказа в Курской области
происшествия
россия
курская область
курск
владимир лукин
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска. По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ. В дальнейшем указанные лица в составе организованной группы похитили более 152 миллиона рублей, уточняется в релизе.
происшествия, россия, курская область, курск, владимир лукин, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Владимир Лукин, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 152 миллионов руб, предназначенных для строительства фортификационных сооружений в Курской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.
Суд взыскал с бывших курских чиновников более 4,1 миллиарда рублей
19 марта, 23:16
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
В дальнейшем указанные лица в составе организованной группы похитили более 152 миллиона рублей, уточняется в релизе.
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47
 
