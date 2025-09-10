https://ria.ru/20250910/problema-2041009202.html

Семь россиян не могут вылететь из Непала, сообщает посольство

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Непале на данный момент у семерых россиян проблемы с вылетом из-за беспорядков, все они дожидаются нормализации обстановки в отелях, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев. "Всего россиян, столкнувшихся с проблемами с вылетом, семь человек. Сейчас все они дожидаются нормализации обстановки в отелях ", - сообщил агентству дипломат. Ранее в среду пресс-секретарь посольства РФ в Катманду сообщил РИА Новости, что на данный момент около 400 граждан России находятся в Непале, при этом с российской дипмиссией связались около 90 соотечественников, все они находятся в безопасности. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". По последним данным, число погибших из-за беспорядков составила 30 человек, более 600 человек получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

