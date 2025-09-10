Рейтинг@Mail.ru
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/prigovor-2041025917.html
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:44:00+03:00
2025-09-10T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. Региональное управление ФСБ совместно с УФСБ России по Московскому военному округу установили, что житель Кременского района ЛНР "инициативно" собирал и передавал представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики. Управлением возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Шпионаж". "Верховным судом ЛНР признан виновным гражданин Украины в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - сообщили в УФСБ. Фигурант приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в ведомстве, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20250910/agent-2040894381.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Житель ЛНР получил 12 лет колонии за сбор данных о российских военных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ.
Региональное управление ФСБ совместно с УФСБ России по Московскому военному округу установили, что житель Кременского района ЛНР "инициативно" собирал и передавал представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики. Управлением возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Шпионаж".
"Верховным судом ЛНР признан виновным гражданин Украины в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - сообщили в УФСБ.
Фигурант приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в ведомстве, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
Вчера, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала