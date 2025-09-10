https://ria.ru/20250910/prigovor-2041025917.html

Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 10.09.2025

ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. Региональное управление ФСБ совместно с УФСБ России по Московскому военному округу установили, что житель Кременского района ЛНР "инициативно" собирал и передавал представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики. Управлением возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Шпионаж". "Верховным судом ЛНР признан виновным гражданин Украины в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - сообщили в УФСБ. Фигурант приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в ведомстве, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.

Новости

