https://ria.ru/20250910/prigovor-2041025917.html
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 10.09.2025
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:44:00+03:00
2025-09-10T17:44:00+03:00
2025-09-10T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Житель ЛНР получил 12 лет по статье "Шпионаж" за сбор данных о дислокации российских военных, заявили РИА Новости в региональном УФСБ. Региональное управление ФСБ совместно с УФСБ России по Московскому военному округу установили, что житель Кременского района ЛНР "инициативно" собирал и передавал представителю украинской разведки данные о дислокации подразделений ВС РФ на территории республики. Управлением возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Шпионаж". "Верховным судом ЛНР признан виновным гражданин Украины в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", - сообщили в УФСБ. Фигурант приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в ведомстве, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20250910/agent-2040894381.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жителю ЛНР вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Житель ЛНР получил 12 лет колонии за сбор данных о российских военных