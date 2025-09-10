https://ria.ru/20250910/pozhar-2041043963.html

В Некрасовском потушили пожар на складе

В Некрасовском потушили пожар на складе - РИА Новости, 10.09.2025

В Некрасовском потушили пожар на складе

Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 18.45 мск ликвидация открытого горения на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

