В Некрасовском потушили пожар на складе
18:55 10.09.2025 (обновлено: 18:59 10.09.2025)
В Некрасовском потушили пожар на складе
2025-09-10T18:55:00+03:00
2025-09-10T18:59:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 18.45 мск ликвидация открытого горения на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский ликвидировали на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 18.45 мск ликвидация открытого горения на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
При пожаре в Некрасовском никто не пострадал
Московская область (Подмосковье)РоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
