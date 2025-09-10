Рейтинг@Mail.ru
15:30 10.09.2025 (обновлено: 16:25 10.09.2025)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В 15.00 объявлена локализация пожара на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожар на складе в Подмосковье локализовали

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В 15.00 объявлена локализация пожара на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
