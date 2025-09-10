https://ria.ru/20250910/pozhar-2040981661.html
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 10.09.2025
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:30:00+03:00
2025-09-10T15:30:00+03:00
2025-09-10T16:25:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040998846_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_5f3953b88844aaf027cf4dac73050f81.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Крупный пожар на горящем складе в подмосковном поселке Некрасовский удалось локализовать на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В 15.00 объявлена локализация пожара на площади 12 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040857357.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040998846_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7ecb2024e37e706b51f6fa586d92eaf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе в Некрасовском локализовали на площади 12 тыс квадратных м