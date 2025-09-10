Рейтинг@Mail.ru
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
14:32 10.09.2025 (обновлено: 15:00 10.09.2025)
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на Калининград был перенаправлен на другие пути, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные службы."В среду утром спасательные службы получили сообщение о пожаре на окраине Вильнюса. Им сообщили, что на улице Балтосёс Вокес загорелись вагоны с газом... Около 14.00 (совпадает с мск - ред.) была объявлена эвакуация в радиусе одного километра", - говорится в сообщении.По данным полиции, во время взрыва "недалеко находился поезд, следующий в Калининград, который был перенаправлен на другие пути".Советник директора Департамента пожарной охраны и спасания Донатас Гурявичюс сообщил, что горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры.По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, при пожаре и взрывах пострадал один человек, рабочий станции, его отвезли в больницу.Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что авария, "по всей вероятности, является техногенной". Глава МВД Литвы Владиславас Кондратовичюс заявил, что предварительная версия пожара - "нарушение условий эксплуатации".По словам Гурявичюса, самая большая опасность заключается в том, что пожар может распространиться с вагонов на газовые резервуары, пока пожарные не могут приблизиться к источнику возгорания из-за продолжающихся взрывов.Пожарная служба и Национальный центр общественного здоровья рекомендовали жителям в радиусе пяти километров ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом

Пожар в пригороде Вильнюса, Литва. 10 сентября 2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на Калининград был перенаправлен на другие пути, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные службы.
"В среду утром спасательные службы получили сообщение о пожаре на окраине Вильнюса. Им сообщили, что на улице Балтосёс Вокес загорелись вагоны с газом... Около 14.00 (совпадает с мск - ред.) была объявлена эвакуация в радиусе одного километра", - говорится в сообщении.
Пожар в пригороде Вильнюса, Литва. 10 сентября 2025
По данным полиции, во время взрыва "недалеко находился поезд, следующий в Калининград, который был перенаправлен на другие пути".
Советник директора Департамента пожарной охраны и спасания Донатас Гурявичюс сообщил, что горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры.
По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, при пожаре и взрывах пострадал один человек, рабочий станции, его отвезли в больницу.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что авария, "по всей вероятности, является техногенной". Глава МВД Литвы Владиславас Кондратовичюс заявил, что предварительная версия пожара - "нарушение условий эксплуатации".
По словам Гурявичюса, самая большая опасность заключается в том, что пожар может распространиться с вагонов на газовые резервуары, пока пожарные не могут приблизиться к источнику возгорания из-за продолжающихся взрывов.
Пожарная служба и Национальный центр общественного здоровья рекомендовали жителям в радиусе пяти километров ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.
