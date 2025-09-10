https://ria.ru/20250910/pozhar-2040959348.html

На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом

На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом - РИА Новости, 10.09.2025

На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом

Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:32:00+03:00

2025-09-10T14:32:00+03:00

2025-09-10T15:00:00+03:00

вильнюс

калининград

в мире

литва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37ced4abf964bbc207a33ec91430012d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на Калининград был перенаправлен на другие пути, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные службы."В среду утром спасательные службы получили сообщение о пожаре на окраине Вильнюса. Им сообщили, что на улице Балтосёс Вокес загорелись вагоны с газом... Около 14.00 (совпадает с мск - ред.) была объявлена эвакуация в радиусе одного километра", - говорится в сообщении.По данным полиции, во время взрыва "недалеко находился поезд, следующий в Калининград, который был перенаправлен на другие пути".Советник директора Департамента пожарной охраны и спасания Донатас Гурявичюс сообщил, что горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры.По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, при пожаре и взрывах пострадал один человек, рабочий станции, его отвезли в больницу.Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что авария, "по всей вероятности, является техногенной". Глава МВД Литвы Владиславас Кондратовичюс заявил, что предварительная версия пожара - "нарушение условий эксплуатации".По словам Гурявичюса, самая большая опасность заключается в том, что пожар может распространиться с вагонов на газовые резервуары, пока пожарные не могут приблизиться к источнику возгорания из-за продолжающихся взрывов.Пожарная служба и Национальный центр общественного здоровья рекомендовали жителям в радиусе пяти километров ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.

https://rsport.ria.ru/20241111/poezd-1982982247.html

вильнюс

калининград

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вильнюс, калининград, в мире, литва