https://ria.ru/20250910/pozhar-2040959348.html
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом - РИА Новости, 10.09.2025
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:32:00+03:00
2025-09-10T14:32:00+03:00
2025-09-10T15:00:00+03:00
вильнюс
калининград
в мире
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37ced4abf964bbc207a33ec91430012d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на Калининград был перенаправлен на другие пути, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные службы."В среду утром спасательные службы получили сообщение о пожаре на окраине Вильнюса. Им сообщили, что на улице Балтосёс Вокес загорелись вагоны с газом... Около 14.00 (совпадает с мск - ред.) была объявлена эвакуация в радиусе одного километра", - говорится в сообщении.По данным полиции, во время взрыва "недалеко находился поезд, следующий в Калининград, который был перенаправлен на другие пути".Советник директора Департамента пожарной охраны и спасания Донатас Гурявичюс сообщил, что горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры.По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, при пожаре и взрывах пострадал один человек, рабочий станции, его отвезли в больницу.Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что авария, "по всей вероятности, является техногенной". Глава МВД Литвы Владиславас Кондратовичюс заявил, что предварительная версия пожара - "нарушение условий эксплуатации".По словам Гурявичюса, самая большая опасность заключается в том, что пожар может распространиться с вагонов на газовые резервуары, пока пожарные не могут приблизиться к источнику возгорания из-за продолжающихся взрывов.Пожарная служба и Национальный центр общественного здоровья рекомендовали жителям в радиусе пяти километров ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.
https://rsport.ria.ru/20241111/poezd-1982982247.html
вильнюс
калининград
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040960506_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95bb8ddcf748b4c7faadb8b0ba9dd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вильнюс, калининград, в мире, литва
Вильнюс, Калининград, В мире, Литва
На окраине Вильнюса загорелись вагоны с газом
На окраине Вильнюса объявили эвакуацию из-за взрывов вагонов с газом
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эвакуация в радиусе километра объявлена на окраине Вильнюса из-за возгорания восьми вагонов с газом и взрывов, находившийся рядом транзитный поезд на Калининград был перенаправлен на другие пути, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные службы.
"В среду утром спасательные службы получили сообщение о пожаре на окраине Вильнюса
. Им сообщили, что на улице Балтосёс Вокес загорелись вагоны с газом... Около 14.00 (совпадает с мск - ред.) была объявлена эвакуация в радиусе одного километра", - говорится в сообщении.
По данным полиции, во время взрыва "недалеко находился поезд, следующий в Калининград
, который был перенаправлен на другие пути".
Советник директора Департамента пожарной охраны и спасания Донатас Гурявичюс сообщил, что горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры.
По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, при пожаре и взрывах пострадал один человек, рабочий станции, его отвезли в больницу.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что авария, "по всей вероятности, является техногенной". Глава МВД Литвы
Владиславас Кондратовичюс заявил, что предварительная версия пожара - "нарушение условий эксплуатации".
По словам Гурявичюса, самая большая опасность заключается в том, что пожар может распространиться с вагонов на газовые резервуары, пока пожарные не могут приблизиться к источнику возгорания из-за продолжающихся взрывов.
Пожарная служба и Национальный центр общественного здоровья рекомендовали жителям в радиусе пяти километров ограничить пребывание на открытом воздухе из-за дыма.