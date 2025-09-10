Рейтинг@Mail.ru
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 10.09.2025 (обновлено: 14:30 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040958132.html
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара - РИА Новости, 10.09.2025
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара
Здание горящего склада в подмосковном поселке Некрасовский частично обрушилось при тушении пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:26:00+03:00
2025-09-10T14:30:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923348_0:285:960:825_1920x0_80_0_0_0d0692b7ca229551342e5d26c7bddbed.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Здание горящего склада в подмосковном поселке Некрасовский частично обрушилось при тушении пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение каркаса горящего склада, площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040941764.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923348_0:159:960:879_1920x0_80_0_0_df31edde719b49787b2badfa368ca26f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара

Каркас склада в Некрасовском частично рухнул при тушении пожара

© Фото : соцсетиПожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Здание горящего склада в подмосковном поселке Некрасовский частично обрушилось при тушении пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение каркаса горящего склада, площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"
Вчера, 13:47
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала