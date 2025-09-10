https://ria.ru/20250910/pozhar-2040958132.html
Здание склада в Некрасовском частично обрушилось при тушении пожара
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Здание горящего склада в подмосковном поселке Некрасовский частично обрушилось при тушении пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение каркаса горящего склада, площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.
