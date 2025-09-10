https://ria.ru/20250910/pozhar-2040941275.html

В Подмосковье загорелся склад рядом с конным клубом

В Подмосковье загорелся склад рядом с конным клубом

В Некрасовском загорелся склад на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила прокуратура Подмосковья.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Некрасовском загорелся склад на площади 15 тысяч квадратных метров, сообщила прокуратура Подмосковья."Сегодня около 12 часов дня произошло возгорание складского помещения готовой продукции из пластика в поселке Некрасовский. В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений. Предварительная площадь возгорания — 15 тысяч квадратных метров", — заявило ведомство в Telegram-канале.Как позднее уточнили местные власти, при пожаре никто не пострадал, всех людей своевременно эвакуировали.Рядом с горящим складом расположен конный клуб Maxima Park, сотрудники перевезли животных из-за приближения огня. Чемпионат России по конной выездке приостановлен.Борьбу с огнем ведут более 70 человек и 23 единицы техники, все работники покинули склад. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, там хранились бытовая химия и мебель, здание частично обрушилось.Прокуратура проведет проверку, причина возгорания станет известна после осмотра места ЧП и пожарно-технической экспертизы.

