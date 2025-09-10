https://ria.ru/20250910/pozhar-2040929648.html
Площадь пожара в Некрасовском составила девять тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Некрасовском составила девять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2025
Площадь пожара в Некрасовском составила девять тысяч "квадратов"
Площадь пожара в здании склада в подмосковном поселке Некрасовский составляет 9 тысяч квадратных метров, все сотрудники эвакуированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в подмосковном поселке Некрасовский составляет 9 тысяч квадратных метров, все сотрудники эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная площадь пожара на складе - 9 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, здание горит по всей площади. По предварительной информации, все сотрудники покинули горящий склад.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара на складе составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. Борьбу с огнем ведут более 70 человек и 23 единицы техники.
Площадь пожара в Некрасовском составила девять тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Некрасовском составила девять тысяч квадратных метров