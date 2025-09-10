Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе на тысяче "квадратов"

Рейтинг@Mail.ru
11:58 10.09.2025 (обновлено: 12:00 10.09.2025)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади 1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади 1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Владивосток охватило густым дымом после пожара
Вчера, 10:10
 
