Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе на тысяче "квадратов"
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе на тысяче "квадратов"
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе на тысяче "квадратов"
Открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади 1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:58:00+03:00
2025-09-10T11:58:00+03:00
2025-09-10T12:00:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владивосток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040844690_0:206:803:657_1920x0_80_0_0_5ffefce68abd98100ddf0feba5cb491c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади 1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
россия
владивосток
