Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе на тысяче "квадратов"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании склада со строительными материалами во Владивостоке удалось ликвидировать на площади 1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

