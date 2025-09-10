Рейтинг@Mail.ru
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 10.09.2025 (обновлено: 10:14 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040855746.html
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина - РИА Новости, 10.09.2025
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:05:00+03:00
2025-09-10T10:14:00+03:00
владивосток
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040865735_5:0:1265:709_1920x0_80_0_0_6f2474b9e576ae4d2f4e3fbf599e1e4b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Густой дым распространился по всему городу после возгорания. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров."Один из пострадавших при пожаре на складе во Владивостоке погиб", - сообщили агентству в минздраве Приморья.Сообщалось, что всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
https://ria.ru/20250910/pozhar-2040843606.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
2025-09-10T10:05
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040865735_121:0:1066:709_1920x0_80_0_0_0a0801bdeda5be0865f236b2c1539901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина

При пожаре на складе во Владивостоке погиб мужчина

© МЧС РоссииПожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© МЧС России
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.
Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Густой дым распространился по всему городу после возгорания. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.
"Один из пострадавших при пожаре на складе во Владивостоке погиб", - сообщили агентству в минздраве Приморья.
Сообщалось, что всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
Вчера, 09:09
 
ВладивостокПроисшествияРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала