При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина - РИА Новости, 10.09.2025
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:05:00+03:00
2025-09-10T10:05:00+03:00
2025-09-10T10:14:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Густой дым распространился по всему городу после возгорания. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров."Один из пострадавших при пожаре на складе во Владивостоке погиб", - сообщили агентству в минздраве Приморья.Сообщалось, что всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
При пожаре во Владивостоке погиб мужчина
При пожаре на складе во Владивостоке погиб мужчина