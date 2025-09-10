https://ria.ru/20250910/pozhar-2040855746.html

При пожаре во Владивостоке погиб мужчина

При пожаре во Владивостоке погиб мужчина - РИА Новости, 10.09.2025

При пожаре во Владивостоке погиб мужчина

Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Одного мужчину, пострадавшего при пожаре на складе во Владивостоке, не удалось спасти, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Густой дым распространился по всему городу после возгорания. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров."Один из пострадавших при пожаре на складе во Владивостоке погиб", - сообщили агентству в минздраве Приморья.Сообщалось, что всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.

