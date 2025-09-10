https://ria.ru/20250910/pozhar-2040843606.html
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока. "Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России", - говорится в сообщении. В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава."Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
