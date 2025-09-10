https://ria.ru/20250910/pozhar-2040843606.html

МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке

МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке - РИА Новости, 10.09.2025

МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке

Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:09:00+03:00

2025-09-10T09:09:00+03:00

2025-09-10T10:11:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040844690_0:206:803:657_1920x0_80_0_0_5ffefce68abd98100ddf0feba5cb491c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока. "Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России", - говорится в сообщении. В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава."Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара на складе во Владивостоке Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС. 2025-09-10T09:09 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)