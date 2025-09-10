Рейтинг@Mail.ru
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
09:09 10.09.2025 (обновлено: 10:11 10.09.2025)
МЧС сообщило подробности о пожаре на складе во Владивостоке
Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону. В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока. "Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России", - говорится в сообщении. В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава."Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
2025
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе во Владивостоке локализовали на площади 1000 квадратов

Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС по региону.
В соцсетях распространились видео пожара, на которых видны большие клубы дыма, заметные из различных точек Владивостока.
"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание склада во Владивостоке. По оперативным данным, в 14.25 поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели тушат пожар на площади около 1000 квадратов, произошло частичное обрушение кровли. Всего в тушении задействовано 11 единиц техники и 45 человек личного состава.
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
Происшествия
 
 
