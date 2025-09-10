Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 10.09.2025 (обновлено: 11:00 10.09.2025)
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области - РИА Новости, 10.09.2025
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:13:00+03:00
2025-09-10T11:00:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", — написал он в Telegram-канале.По данным главы региона, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, очаг возгорания локализован.Гладков добавил, что все оперативные службы на месте, информация о других последствиях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
белгород
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород
ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду
БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области

Последствия атаки на здание правительства Белгородской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

Последствия атаки на здание правительства Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
1 из 5
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области

Поврежденный фасад

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

Поврежденный фасад

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
2 из 5
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области

Последствия налета БПЛА

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

Последствия налета БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
3 из 5
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области

Пожарные в Белгороде

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

Пожарные в Белгороде

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
4 из 5
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области

Ликвидация возгорания в частном доме

Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду

Ликвидация возгорания в частном доме

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
5 из 5

Последствия атаки на здание правительства Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
1 из 5

Поврежденный фасад

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
2 из 5

Последствия налета БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
3 из 5

Пожарные в Белгороде

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
4 из 5

Ликвидация возгорания в частном доме

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
5 из 5

В прошлый раз противник ударил по зданию белгородского правительства в середине августа, оно получило незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.

По данным главы региона, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, очаг возгорания локализован.
Гладков добавил, что все оперативные службы на месте, информация о других последствиях уточняется.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины Белгород
 
 
