ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

2025-09-10T09:13:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгород

БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", — написал он в Telegram-канале.По данным главы региона, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, очаг возгорания локализован.Гладков добавил, что все оперативные службы на месте, информация о других последствиях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

