Беспилотники ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области
БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Украинские дроны атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", — написал он в Telegram-канале.
В прошлый раз противник ударил по зданию белгородского правительства в середине августа, оно получило незначительные повреждения, обошлось без пострадавших.
По данным главы региона, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом, очаг возгорания локализован.
Гладков добавил, что все оперативные службы на месте, информация о других последствиях уточняется.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
