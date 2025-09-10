https://ria.ru/20250910/postpredstvo-2040880693.html

Постпредство России при ООН потребовало разъяснения по провокации в Буче

ЖЕНЕВА, 10 сен - РИА Новости. Россия требует от Тюрка и УВКПЧ предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации или отозвать и дезавуировать бесчисленные заявления и доклады, возлагающие вину за ситуацию в Буче на Россию, заявил представитель России на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник в ответ на представленный УВКПЧ отчет о правах человека в РФ."Яркий тому пример - кощунственная антироссийская провокация в Буче. Три с половиной года Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло в апреле 2022 года, когда этот населенный пункт перешел под контроль украинских властей. Многочисленные запросы постпредства в адрес г-на (Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера) Тюрка и УВКПЧ на предмет получения имеющейся у них информации до сих пор остаются без субстантивной реакции", - сказал представитель России.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

