Суд в США перевел россиянина Постового под домашний арест - РИА Новости, 10.09.2025
00:36 10.09.2025
Суд в США перевел россиянина Постового под домашний арест
в мире
сша
флорида
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Суд в США принял решение о переводе россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот будет отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида, сообщил РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд. "Судья постановила освободить его. Предполагаю, что он будет переведен под надзор в доме друга семьи во Флориде. Я ожидаю, что это произойдет через несколько дней", - сказал Коффилд. По его словам, власти должны сделать определенные приготовления для перевода Постового под домашний арест, в частности, выдать ему GPS-браслет. Как отметил адвокат, судья запросила предоставить ей отчет 3 октября. "Правительство и защита предоставят 3 октября информацию о том, что происходит", - сказал Коффилд. Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.
сша
флорида
2025
в мире, сша, флорида
В мире, США, Флорида
Денис Постовой
© Фото : Pinellas County Jail
Денис Постовой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Суд в США принял решение о переводе россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот будет отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида, сообщил РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд.
"Судья постановила освободить его. Предполагаю, что он будет переведен под надзор в доме друга семьи во Флориде. Я ожидаю, что это произойдет через несколько дней", - сказал Коффилд.
По его словам, власти должны сделать определенные приготовления для перевода Постового под домашний арест, в частности, выдать ему GPS-браслет.
Как отметил адвокат, судья запросила предоставить ей отчет 3 октября.
"Правительство и защита предоставят 3 октября информацию о том, что происходит", - сказал Коффилд.
Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.
