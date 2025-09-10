https://ria.ru/20250910/postovoy-2040810441.html

Суд в США перевел россиянина Постового под домашний арест

Суд в США перевел россиянина Постового под домашний арест

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Суд в США принял решение о переводе россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот будет отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида, сообщил РИА Новости адвокат Постового Уильям Коффилд. "Судья постановила освободить его. Предполагаю, что он будет переведен под надзор в доме друга семьи во Флориде. Я ожидаю, что это произойдет через несколько дней", - сказал Коффилд. По его словам, власти должны сделать определенные приготовления для перевода Постового под домашний арест, в частности, выдать ему GPS-браслет. Как отметил адвокат, судья запросила предоставить ей отчет 3 октября. "Правительство и защита предоставят 3 октября информацию о том, что происходит", - сказал Коффилд. Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.

