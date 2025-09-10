Шмыгаль рассказал о договоренности по поставкам вооружения Украине
Шмыгаль договорился о поставках Patriot из Германии и Mirage из Франции
Денис Шмыгаль
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на прошедшем накануне в Лондоне заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" были достигнуты договоренности о финансировании и поставках вооружения Украине, в том числе о передаче двух систем ПВО Patriot от Германии и истребителей Mirage от Франции.
Кроме того, он заявил о целом ряде других договоренностей с Западом. В частности, Евросоюз обещает передать 2 миллиона боеприпасов, а также предоставить возможность использовать 6,6 миллиарда евро из "фонда мира" ЕС для закупки вооружения в США. Германия, помимо ПВО, должна будет передать 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США для Киева. Норвегия обязалась выделить 8 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2026 году, а Нидерланды передадут 1,2 миллиарда евро до конца этого года. Канада профинансирует закупки вооружения в США на 500 миллионов долларов, еще 385 миллионов пойдут на закупку дронов и другие расходы. Также закупку американского оружия будут финансировать Литва, Бельгия, Люксембург и Латвия. Чехия, Польша и Испания передадут боеприпасы, технику и ракеты для систем ПВО IRIS-T. Швеция, как заявил Шмыгаль, должна завершить работу над 20-м пакетом антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
