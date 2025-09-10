Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня"

https://ria.ru/20250910/posol-2040998494.html
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов высоко оценил работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. Десятого сентября в столице Китая состоялась торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие почетные гости. "Я хотел бы с удовлетворением отметить работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в холдинг МИА "Россия Сегодня", - сказал посол на церемонии открытия. Моргулов добавил, что за последние 10 лет работы агентства Sputnik в Китае удалось создать широкую медийную инфраструктуру и ощутимое присутствие в китайских соцсетях, значительно превышающее показатели по количеству подписчиков зарубежных конкурентов. "В одной только соцсети Weibo у вас 12 миллионов подписчиков", - сказал дипломат. Посол также отметил, что деятельность Sputnik получает "высокую оценку" со стороны министерства иностранных дел КНР, а китайские СМИ регулярно ссылаются на материалы агентства. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.
