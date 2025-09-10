Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/posol-2040998494.html
Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня"
Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 10.09.2025
Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня"
Посол России в Китае Игорь Моргулов высоко оценил работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:24:00+03:00
2025-09-10T16:24:00+03:00
россия
китай
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_83c240bd0032e1a6bdad98f7c15aedc4.jpg
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов высоко оценил работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. Десятого сентября в столице Китая состоялась торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие почетные гости. "Я хотел бы с удовлетворением отметить работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в холдинг МИА "Россия Сегодня", - сказал посол на церемонии открытия. Моргулов добавил, что за последние 10 лет работы агентства Sputnik в Китае удалось создать широкую медийную инфраструктуру и ощутимое присутствие в китайских соцсетях, значительно превышающее показатели по количеству подписчиков зарубежных конкурентов. "В одной только соцсети Weibo у вас 12 миллионов подписчиков", - сказал дипломат. Посол также отметил, что деятельность Sputnik получает "высокую оценку" со стороны министерства иностранных дел КНР, а китайские СМИ регулярно ссылаются на материалы агентства. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.
https://ria.ru/20250910/pekin-2040997652.html
https://ria.ru/20250906/chepurnykh-2040194834.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359452_161:0:2829:2001_1920x0_80_0_0_a07dc541bcbcaf8fe9ba8b5c59163d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, миа "россия сегодня"
Россия, Китай, МИА "Россия сегодня"
Посол России в Китае высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня"

Посол России в Китае Моргулов высоко оценил работу медиагруппы "Россия сегодня"

© Фото : пресс-служба посольстваИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : пресс-служба посольства
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Посол России в Китае Игорь Моргулов высоко оценил работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
Десятого сентября в столице Китая состоялась торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, посол России в КНР Игорь Моргулов и другие почетные гости.
Торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Пекине открылся новый офис Sputnik
Вчера, 16:20
"Я хотел бы с удовлетворением отметить работу китайской редакции агентства Sputnik, входящего в холдинг МИА "Россия Сегодня", - сказал посол на церемонии открытия.
Моргулов добавил, что за последние 10 лет работы агентства Sputnik в Китае удалось создать широкую медийную инфраструктуру и ощутимое присутствие в китайских соцсетях, значительно превышающее показатели по количеству подписчиков зарубежных конкурентов.
"В одной только соцсети Weibo у вас 12 миллионов подписчиков", - сказал дипломат.
Посол также отметил, что деятельность Sputnik получает "высокую оценку" со стороны министерства иностранных дел КНР, а китайские СМИ регулярно ссылаются на материалы агентства.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру.
В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Елена Чепурных - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Елену Чепурных
6 сентября, 17:35
 
РоссияКитайМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала