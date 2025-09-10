Рейтинг@Mail.ru
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай - РИА Новости, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:05:00+03:00
2025-09-10T18:05:00+03:00
в мире
россия
сша
индия
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики, пишет газета Wall Street Journal. Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250910/sud-2040814735.html
россия
сша
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, индия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Россия, США, Индия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай

WSJ: ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию.
"Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран", - говорится в публикации.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Суд в США ускорил рассмотрение апелляции Трампа на решение о пошлинах
Вчера, 01:21
 
В миреРоссияСШАИндияДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзКитайВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала