https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай - РИА Новости, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:05:00+03:00
2025-09-10T18:05:00+03:00
2025-09-10T18:05:00+03:00
в мире
россия
сша
индия
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики, пишет газета Wall Street Journal. Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250910/sud-2040814735.html
россия
сша
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, индия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Россия, США, Индия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
WSJ: ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента