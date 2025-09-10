https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html

В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай

В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай - РИА Новости, 10.09.2025

В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай

Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T18:05:00+03:00

2025-09-10T18:05:00+03:00

2025-09-10T18:05:00+03:00

в мире

россия

сша

индия

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики, пишет газета Wall Street Journal. Ранее газета Financial Times сообщала, что президент США попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. "Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран", - говорится в публикации. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250910/sud-2040814735.html

россия

сша

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, индия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, китай, введение трампом пошлин на импорт