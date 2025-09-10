https://ria.ru/20250910/porno-2041014745.html

Глава Самарской области попросит защитить молодежь от порнографии

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подготовить обращение в "Лигу безопасного интернета" по поводу защиты молодежи от порнографии и букмекерских контор в интернете. В среду Федорищев встретился с председателем совета реготделения "Движения Первых" Кристиной Гнатюк во время рабочей поездки в Москву. Видео со встречи опубликовано в канале губернатора в мессенджере Max. "Мне показалось, что мы недостаточно сказали и сделали с точки зрения безопасного интернета... Я зашел в интернет и вбил слово "Порно"... В (одно - ред.) касание любой человек может... получить доступ к тому объему визуального и фото-контента, который превышает любые пределы человеческого понимания... Но когда ты открываешь сайт и выбираешь видео... сначала идет 10 секунд реклама букмекерских контор. Я прошу вас подготовить мою просьбу в "Лигу безопасного интернета", - сказал Федорищев. На сайте правительства указано, что обращение будет направлено на выработку дополнительных мер по защите молодежи в цифровой среде. Губернатор во время встречи с Гнатюк также назвал "порнографией по духу" концерт певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Москве. До этого Федорищев приглашал певца в Самарскую область, чтобы обсудить скандал между ним и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Губернатор выразил уверенность, что Крид поймет свою неправоту. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, пообещав исправить и доработать его.

