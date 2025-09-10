Рейтинг@Mail.ru
Глава Самарской области попросит защитить молодежь от порнографии - РИА Новости, 10.09.2025
17:17 10.09.2025 (обновлено: 18:38 10.09.2025)
Глава Самарской области попросит защитить молодежь от порнографии
Глава Самарской области попросит защитить молодежь от порнографии
САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подготовить обращение в "Лигу безопасного интернета" по поводу защиты молодежи от порнографии и букмекерских контор в интернете. В среду Федорищев встретился с председателем совета реготделения "Движения Первых" Кристиной Гнатюк во время рабочей поездки в Москву. Видео со встречи опубликовано в канале губернатора в мессенджере Max. "Мне показалось, что мы недостаточно сказали и сделали с точки зрения безопасного интернета... Я зашел в интернет и вбил слово "Порно"... В (одно - ред.) касание любой человек может... получить доступ к тому объему визуального и фото-контента, который превышает любые пределы человеческого понимания... Но когда ты открываешь сайт и выбираешь видео... сначала идет 10 секунд реклама букмекерских контор. Я прошу вас подготовить мою просьбу в "Лигу безопасного интернета", - сказал Федорищев. На сайте правительства указано, что обращение будет направлено на выработку дополнительных мер по защите молодежи в цифровой среде. Губернатор во время встречи с Гнатюк также назвал "порнографией по духу" концерт певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Москве. До этого Федорищев приглашал певца в Самарскую область, чтобы обсудить скандал между ним и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Губернатор выразил уверенность, что Крид поймет свою неправоту. Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, пообещав исправить и доработать его.
самарская область, москва, россия, вячеслав федорищев, егор крид, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Самарская область, Москва, Россия, Вячеслав Федорищев, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
Федорищев попросит Лигу безопасного интернета защитить молодежь от порнографии

САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил подготовить обращение в "Лигу безопасного интернета" по поводу защиты молодежи от порнографии и букмекерских контор в интернете.
В среду Федорищев встретился с председателем совета реготделения "Движения Первых" Кристиной Гнатюк во время рабочей поездки в Москву. Видео со встречи опубликовано в канале губернатора в мессенджере Max.
"Мне показалось, что мы недостаточно сказали и сделали с точки зрения безопасного интернета... Я зашел в интернет и вбил слово "Порно"... В (одно - ред.) касание любой человек может... получить доступ к тому объему визуального и фото-контента, который превышает любые пределы человеческого понимания... Но когда ты открываешь сайт и выбираешь видео... сначала идет 10 секунд реклама букмекерских контор. Я прошу вас подготовить мою просьбу в "Лигу безопасного интернета", - сказал Федорищев.
На сайте правительства указано, что обращение будет направлено на выработку дополнительных мер по защите молодежи в цифровой среде.
Губернатор во время встречи с Гнатюк также назвал "порнографией по духу" концерт певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Москве. До этого Федорищев приглашал певца в Самарскую область, чтобы обсудить скандал между ним и главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Губернатор выразил уверенность, что Крид поймет свою неправоту.
Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, пообещав исправить и доработать его.
Самарская областьМоскваРоссияВячеслав ФедорищевЕгор КридЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФ
 
 
