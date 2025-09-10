Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 10.09.2025 (обновлено: 14:25 10.09.2025)
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства
Помощь участникам спецоперации и их семьям - это не модное направление, а дань со стороны государства людям, вставшим на его защиту, заявил президент РФ
владимир путин
специальная военная операция на украине
общество
россия
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Помощь участникам спецоперации и их семьям - это не модное направление, а дань со стороны государства людям, вставшим на его защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провёл встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. В центре внимания были меры поддержки участников СВО и их семей."Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", - сказал Путин.
россия
смоленская область
Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства

Путин назвал помощь бойцам СВО и их семьям данью государства за защиту

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Помощь участникам спецоперации и их семьям - это не модное направление, а дань со стороны государства людям, вставшим на его защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в среду провёл встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. В центре внимания были меры поддержки участников СВО и их семей.
"Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", - сказал Путин.
Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям бойцов СВО
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Смоленская область, Василий Анохин
 
 
