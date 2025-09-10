https://ria.ru/20250910/pomosch-2040956726.html

Путин назвал помощь бойцам СВО данью государства

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Помощь участникам спецоперации и их семьям - это не модное направление, а дань со стороны государства людям, вставшим на его защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провёл встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. В центре внимания были меры поддержки участников СВО и их семей."Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление... Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. Это должно быть на постоянной основе", - сказал Путин.

