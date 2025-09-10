https://ria.ru/20250910/polsha-2041062433.html
У жены премьера Польши угнали Lexus
У жены премьера Польши угнали Lexus - РИА Новости, 10.09.2025
У жены премьера Польши угнали Lexus
У жены премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожаты Туск угнали автомобиль, сообщает главная комендатура полиции.
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. У жены премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожаты Туск угнали автомобиль, сообщает главная комендатура полиции. "Кража произошла в Сопоте, где у Дональда Туска частный дом. Воры угнали автомобиль Lexus, принадлежащий жене премьер-министра", - говорится в сообщении. Отмечается, что и семейный дом премьер-министра, и варшавская вилла, в которой он проживает в настоящее время, находятся под защитой Службы государственной охраны, поэтому помимо полиции в деле были задействованы и спецслужбы.
