В США напомнили о пророческом заявлении экс-президента Польши по Украине

В США напомнили о пророческом заявлении экс-президента Польши по Украине

В США напомнили о пророческом заявлении экс-президента Польши по Украине

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший президент Польши Анджей Дуда предупреждал об инсценировке инцидента с беспилотниками еще неделю назад, заявил американский журналист Алекс Джонс в эфире программы "The Alex Jones show"."Бывший президент Польши Дуда еще неделю назад предупреждал, что Зеленский и НАТО готовят фейковую атаку на Польшу, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта с Россией!" - сказал он.На прошлой неделе в интервью изданию Do Rzeczy Анджей Дуда заявлял, что Владимир Зеленский оказывал давление на Варшаву, втягивая ее в открытый конфликт с Россией. Он отметил, что Киев с самого начала конфликта стремилась вовлечь в боевые действия другие страны, подчеркнув, что в интересах Зеленского было найти союзников, готовых противостоять Москве.В среду премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночном небе над Польшей было зафиксировано 19 беспилотников, и обвинил в случившемся Москву, не предоставив никаких доказательств. Местная полиция утверждает, что часть из них сбили.Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные над Польшей беспилотники летели со стороны Украины.Минобороны России отметило, что при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше. Ведомство выразило готовность провести консультации по этой теме с польской стороной.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что западные лидеры регулярно и бездоказательно обвиняют Москву в провокациях.

