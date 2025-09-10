https://ria.ru/20250910/polsha-2041010659.html

"Хватит врать!" Поляки резко ответили на выпад Туска в адрес России

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети Х набросились с критикой на президента Польши Дональда Туска из-за его беспочвенных обвинений в адрес России после обнаружения обломков беспилотников на территории республики."Это украинские дроны. Все это знают. Хватит врать! Хватит втягивать нас в войну!" — написал один из комментаторов."Опять эти украинские негодяи пытаются втянуть нас в войну?" — отметил другой."Хватит пугать Россией. Это не действует. Мы знаем, что это украинские дроны провоцируют Польшу начиная с 2022 года", — подчеркнул третий."Бандеровцы хотят впутать нас в не нашу войну, а тебе, Туск, этого только и нужно. Не притворяйся, что ты очень озабочен. Ты стараешься реализовать свой план", — выразил мнение еще один пользователь."Это называется "операция под чужим флагом". Украинцы хотят заставить Польшу воевать, потому что они явно проигрывают", — заключили читатели.В среду премьер Дональд Туск заявил, что Польша зафиксировала в своем небе ночью 19 беспилотников, и бездоказательно обвинил в случившемся Москву. Местная полиция утверждает, что часть из них сбили.Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что уничтоженные над Польшей беспилотники летели со стороны Украины.Как отметили в Минобороны России, при ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше. Ведомство выразило готовность провести консультации по этой теме с польскими военными.Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.

