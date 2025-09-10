https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы

Результаты залета беспилотников на территорию Польши, мягко говоря, неутешительны для поляков. РИА Новости, 10.09.2025

Результаты залета беспилотников на территорию Польши, мягко говоря, неутешительны для поляков.ПВО страны прохлопало залет БПЛА, и армия начала действовать только после того, как получила предупреждение от белорусских коллег. Результаты проведенных действий также не впечатляют: сбиты то ли три, то ли четыре аппарата, а было их в несколько раз больше.Но важнее другое: Варшава получила горячую, но исключительно моральную поддержку от союзников по НАТО. В инциденте молниеносно была обвинена, как обычно, Россия. По этому поводу высказались все кому не лень — от польского премьера до Эммануэля Макрона, для которого польские дела, конечно, важнее политического кризиса во Франции и собственных стремящихся к плинтусу рейтингов. Зато генсек Альянса Марк Рютте благоразумно заявил: хотя залет российских беспилотников в Польшу и был преднамеренным, но в то же время нападением на страну — члена НАТО не является.Однако по большому счету не имеет значения, чьи это были БПЛА — украинские, российские или еще вдруг чьи-то; сбились ли они с курса в результате работы РЭБ (о высокой вероятности чего заявил белорусский Генштаб), или и впрямь летели целенаправленно в Польшу.Главное — инцидент максимально доходчиво донес до поляков реалии. Они, в общем, и так были очевидны, но практический опыт частенько куда весомей теоретических знаний.Руководство коллективного Запада все последние годы особо и не скрывало, что ищет способ развязать войну против России руками отдельных стран, чтобы не было повода задействовать пресловутую пятую статью устава НАТО и тем самым запустить сценарий глобальной ядерной войны. При этом основными участниками конфликта должны были стать государства Восточной Европы — они и географически к нам ближе, да и в принципе их не жалко.Судя по всему, эта нехитрая комбинация пробилась сквозь железобетонную русофобию польских элит, поскольку в последние месяцы Варшава демонстрирует подозрительную вменяемость в действиях. Там по-прежнему делают яростные антироссийские заявления, но при этом поставили крест на участии польских войск в каких бы то ни было возможных операциях на территории Украины.Однако залет беспилотников напомнил полякам о еще одном крайне существенном аспекте: Польша является главным военно-логистическим хабом НАТО в войне против России, включая уже идущий украинский конфликт. И никакой отказ Варшавы участвовать своей армией непосредственно в военных действиях этого не изменит. Так что в случае чего объекты на польской территории будут не просто законными, а прямо-таки первоочередными целями для русской армии. Ну а произошедшие события показали, что их системы ПВО не смогли засечь и справиться даже с простейшими беспилотными целями. У польских властей появилась обширная почва для размышлений, что будет с их страной, если у России появится повод всерьез взяться за Польшу.При этом за последние десятилетия польские элиты в общем и целом действительно вели политику в национальных интересах (с поправкой на русофобскую оголтелость, разумеется), не боясь бросать вызов Евросоюзу и Западной Европе. И сейчас они не могут не осознавать, что их страна, за судьбу которой они искренне болеют, — следующая жертва в войне Запада против России.Есть о чем подумать, учитывая, что фронт движется на запад и, соответственно, риски неприятных инцидентов возрастают. Ну а пока Варшава думает, ей стоит подготовиться к возможным изменениям и даже позаимствовать чужой полезный опыт.Россия, со своей стороны, может порекомендовать план "Ковер".

