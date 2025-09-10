https://ria.ru/20250910/polsha-2040964844.html

Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт

Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Польским властям следует быть аккуратнее в формулировках при комментарии инцидента с дронами и не множить бездоказательных версий, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Всего, по его словам, за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. "Польской стороне следует быть аккуратней с формулировками относительно инцидента с дронами. Во-первых, нельзя утверждать, что это российские беспилотники, если нет доказательств, в том числе в виде обломков, подтверждающих именно российское производство. Без четких доказательств заявления польской стороны огульны и лишь в очередной раз подтверждают их антироссийскую направленность", — сказал Горбачев. По его словам, инцидент с дронами мог быть как провокацией киевского режима, так и следствием работы украинской РЭБ, которая смогла добиться технического сбоя или даже перенаправить летящие по военным целям ВСУ беспилотники на территорию Польши. Начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко ранее сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

