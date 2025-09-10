Рейтинг@Mail.ru
Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 10.09.2025 (обновлено: 16:06 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/polsha-2040964844.html
Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт
Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2025
Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт
Польским властям следует быть аккуратнее в формулировках при комментарии инцидента с дронами и не множить бездоказательных версий, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:44:00+03:00
2025-09-10T16:06:00+03:00
в мире
польша
россия
сергей горбачев
дональд туск
анджей дуда
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Польским властям следует быть аккуратнее в формулировках при комментарии инцидента с дронами и не множить бездоказательных версий, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Всего, по его словам, за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. "Польской стороне следует быть аккуратней с формулировками относительно инцидента с дронами. Во-первых, нельзя утверждать, что это российские беспилотники, если нет доказательств, в том числе в виде обломков, подтверждающих именно российское производство. Без четких доказательств заявления польской стороны огульны и лишь в очередной раз подтверждают их антироссийскую направленность", — сказал Горбачев. По его словам, инцидент с дронами мог быть как провокацией киевского режима, так и следствием работы украинской РЭБ, которая смогла добиться технического сбоя или даже перенаправить летящие по военным целям ВСУ беспилотники на территорию Польши. Начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко ранее сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040945981.html
https://ria.ru/20250910/nato-2040949396.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_51b0d3479b7971417b206f8e2b0460f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, сергей горбачев, дональд туск, анджей дуда, снг
В мире, Польша, Россия, Сергей Горбачев, Дональд Туск, Анджей Дуда, СНГ
Польше нужно быть аккуратнее с формулировками, считает эксперт

Горбачев призвал Польшу к аккуратным высказываниям после инцидента с дронами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Польским властям следует быть аккуратнее в формулировках при комментарии инцидента с дронами и не множить бездоказательных версий, заявил РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Всего, по его словам, за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Польше рассказали о ситуации с безопасностью воздушного пространства
Вчера, 13:52
"Польской стороне следует быть аккуратней с формулировками относительно инцидента с дронами. Во-первых, нельзя утверждать, что это российские беспилотники, если нет доказательств, в том числе в виде обломков, подтверждающих именно российское производство. Без четких доказательств заявления польской стороны огульны и лишь в очередной раз подтверждают их антироссийскую направленность", — сказал Горбачев.
По его словам, инцидент с дронами мог быть как провокацией киевского режима, так и следствием работы украинской РЭБ, которая смогла добиться технического сбоя или даже перенаправить летящие по военным целям ВСУ беспилотники на территорию Польши.
Начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко ранее сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
НАТО проведет полную оценку заявлений Польши об инциденте с дронами
Вчера, 13:58
 
В миреПольшаРоссияСергей ГорбачевДональд ТускАнджей ДудаСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала