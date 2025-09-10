Рейтинг@Mail.ru
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/polsha-2040926339.html
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов - РИА Новости, 10.09.2025
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов
Польские власти не представили подтверждений, что сбитые якобы над страной дроны имеют отношение к России, заявил временный поверенный в делах Андрей Ордаш. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:30:00+03:00
2025-09-10T13:30:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти не представили подтверждений, что сбитые якобы над страной дроны имеют отношение к России, заявил временный поверенный в делах Андрей Ордаш."Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал собеседник РИА Новости.Дипломат уточнил, что Варшава вряд ли сможет подтвердить свои голословные заявления фактами, как и в предыдущие разы, когда Москву обвиняли в нарушении воздушного пространства. Он напомнил, что единственная идентифицированная ракета после инцидента в 2022 году оказалась украинской.Ордаш подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, однако польские власти едва ли смогут услышать и принять это. Он отметил, что даже во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в итоге фигурируют чаще всего украинцы.Позднее временного поверенного в делах вызвали в МИД Польши.В среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью в воздушном пространстве Польши зафиксировали 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Россию, не приведя никаких доказательств.Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_78e8a22f9de34d72b0d80be08a241127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, россия
В мире, Польша, Дональд Туск, Россия
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов

Дипломат Ордаш: Варшава не доказала принадлежность сбитых дронов к РФ

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти не представили подтверждений, что сбитые якобы над страной дроны имеют отношение к России, заявил временный поверенный в делах Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал собеседник РИА Новости.
© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Дипломат уточнил, что Варшава вряд ли сможет подтвердить свои голословные заявления фактами, как и в предыдущие разы, когда Москву обвиняли в нарушении воздушного пространства. Он напомнил, что единственная идентифицированная ракета после инцидента в 2022 году оказалась украинской.
Ордаш подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, однако польские власти едва ли смогут услышать и принять это. Он отметил, что даже во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в итоге фигурируют чаще всего украинцы.
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Позднее временного поверенного в делах вызвали в МИД Польши.
В среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью в воздушном пространстве Польши зафиксировали 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Россию, не приведя никаких доказательств.
Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
6 августа, 10:45
 
В миреПольшаДональд ТускРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала