Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов

Польские власти не представили подтверждений, что сбитые якобы над страной дроны имеют отношение к России, заявил временный поверенный в делах Андрей Ордаш. РИА Новости, 10.09.2025

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польские власти не представили подтверждений, что сбитые якобы над страной дроны имеют отношение к России, заявил временный поверенный в делах Андрей Ордаш."Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал собеседник РИА Новости.Дипломат уточнил, что Варшава вряд ли сможет подтвердить свои голословные заявления фактами, как и в предыдущие разы, когда Москву обвиняли в нарушении воздушного пространства. Он напомнил, что единственная идентифицированная ракета после инцидента в 2022 году оказалась украинской.Ордаш подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, однако польские власти едва ли смогут услышать и принять это. Он отметил, что даже во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в итоге фигурируют чаще всего украинцы.Позднее временного поверенного в делах вызвали в МИД Польши.В среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью в воздушном пространстве Польши зафиксировали 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Россию, не приведя никаких доказательств.Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.

