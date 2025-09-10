Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава Североатлантического альянса после инцидента с дронами, заявил премьер страны Дональд Туск.
"Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Она предусматривает, что члены альянса начнут консультации, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран окажется под угрозой.
По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Инцидент с БПЛА
В среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.
Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.
Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.