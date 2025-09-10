Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО

https://ria.ru/20250910/polsha-2040905866.html

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава Североатлантического альянса после инцидента с дронами, заявил премьер страны Дональд Туск."Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

