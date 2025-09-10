https://ria.ru/20250910/polsha-2040890765.html

В Польше сократили время явки военных теробороны

В Польше сократили время явки военных теробороны - РИА Новости, 10.09.2025

В Польше сократили время явки военных теробороны

Время явки польских военнослужащих войск территориальной обороны (WOT) сокращено до 6-12 часов из-за ситуации с падением обломков дронов, сообщили вооруженные... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:06:00+03:00

2025-09-10T12:06:00+03:00

2025-09-10T12:07:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

дональд туск

сергей андреев

владислав косиняк-камыш

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037647032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85b736966cc7d028423d52e1f9d1e8cd.jpg

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Время явки польских военнослужащих войск территориальной обороны (WOT) сокращено до 6-12 часов из-за ситуации с падением обломков дронов, сообщили вооруженные силы Польши. В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. "В связи с нарушением польского воздушного пространства и вводом в эксплуатацию наземных поисково-спасательных групп введено сокращенное время для военнослужащих WOT", – сообщили военные в среду утром. Солдаты WOT могут получить призыв к немедленной явке cо сроком до шести часов в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводстчах и до 12 часов в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что войска территориальной обороны были активированы с целью "наземного поиска сбитых беспилотников". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040887933.html

https://ria.ru/20250910/dron-2040859999.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, варшава, дональд туск, сергей андреев, владислав косиняк-камыш , зрк с-300