Рейтинг@Mail.ru
В Польше сократили время явки военных теробороны - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 10.09.2025 (обновлено: 12:07 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/polsha-2040890765.html
В Польше сократили время явки военных теробороны
В Польше сократили время явки военных теробороны - РИА Новости, 10.09.2025
В Польше сократили время явки военных теробороны
Время явки польских военнослужащих войск территориальной обороны (WOT) сокращено до 6-12 часов из-за ситуации с падением обломков дронов, сообщили вооруженные... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:06:00+03:00
2025-09-10T12:07:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
дональд туск
сергей андреев
владислав косиняк-камыш
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037647032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85b736966cc7d028423d52e1f9d1e8cd.jpg
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Время явки польских военнослужащих войск территориальной обороны (WOT) сокращено до 6-12 часов из-за ситуации с падением обломков дронов, сообщили вооруженные силы Польши. В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. "В связи с нарушением польского воздушного пространства и вводом в эксплуатацию наземных поисково-спасательных групп введено сокращенное время для военнослужащих WOT", – сообщили военные в среду утром. Солдаты WOT могут получить призыв к немедленной явке cо сроком до шести часов в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводстчах и до 12 часов в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что войска территориальной обороны были активированы с целью "наземного поиска сбитых беспилотников". Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040887933.html
https://ria.ru/20250910/dron-2040859999.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037647032_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_54b0910c696459b0e13196723b6fb35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, дональд туск, сергей андреев, владислав косиняк-камыш , зрк с-300
В мире, Польша, Россия, Варшава, Дональд Туск, Сергей Андреев, Владислав Косиняк-Камыш , ЗРК С-300
В Польше сократили время явки военных теробороны

В Польше сократили время явки военных теробороны из-за падения обломков дронов

© AP Photo / Mindaugas KulbisПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Время явки польских военнослужащих войск территориальной обороны (WOT) сокращено до 6-12 часов из-за ситуации с падением обломков дронов, сообщили вооруженные силы Польши.
В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО
Вчера, 11:49
"В связи с нарушением польского воздушного пространства и вводом в эксплуатацию наземных поисково-спасательных групп введено сокращенное время для военнослужащих WOT", – сообщили военные в среду утром.
Солдаты WOT могут получить призыв к немедленной явке cо сроком до шести часов в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводстчах и до 12 часов в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах.
Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что войска территориальной обороны были активированы с целью "наземного поиска сбитых беспилотников".
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
НАТО не считает инцидент с БПЛА в Польше атакой, пишет Reuters
Вчера, 10:21
 
В миреПольшаРоссияВаршаваДональд ТускСергей АндреевВладислав Косиняк-КамышЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала