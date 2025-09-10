Рейтинг@Mail.ru
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 10.09.2025 (обновлено: 13:14 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/polsha-2040887933.html
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО - РИА Новости, 10.09.2025
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО
Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:49:00+03:00
2025-09-10T13:14:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
нато
вооруженные силы украины
анджей дуда
украина
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск."Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии.Местная полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.Варшава не первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
https://ria.ru/20250404/zapad-2009092630.html
польша
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_78e8a22f9de34d72b0d80be08a241127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, нато, вооруженные силы украины, анджей дуда, украина, белоруссия
В мире, Польша, Дональд Туск, НАТО, Вооруженные силы Украины, Анджей Дуда, Украина, Белоруссия
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО

Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с БПЛА

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
"Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка

Она предусматривает, что члены альянса начнут консультации, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран окажется под угрозой.

По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Польше забили тревогу из-за недавних действий ВС России на Украине
6 августа, 10:45

Инцидент с БПЛА

В среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии.

Как рассказал РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА, якобы сбитых ночью над страной. Дипломата вызвали в МИД Польши.

Местная полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.
Варшава не первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Танк PT-91 Тварды - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"Две недели максимум". Запад создает новую угрозу у границ России
4 апреля, 08:00
 
В миреПольшаДональд ТускНАТОВооруженные силы УкраиныАнджей ДудаУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала