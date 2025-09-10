https://ria.ru/20250910/polsha-2040887933.html
Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск."Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии.Местная полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.Варшава не первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
"Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО
", — сказал он в сейме.
Она предусматривает, что члены альянса начнут консультации, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран окажется под угрозой.
По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".
В среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии.
Как рассказал РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА, якобы сбитых ночью над страной. Дипломата вызвали в МИД Польши.
Местная полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.
Варшава не первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.