https://ria.ru/20250910/polsha-2040887933.html

Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО

Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО - РИА Новости, 10.09.2025

Польша попросила запустить четвертую статью устава НАТО

Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:49:00+03:00

2025-09-10T11:49:00+03:00

2025-09-10T13:14:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

нато

вооруженные силы украины

анджей дуда

украина

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша попросила союзников запустить четвертую статью устава НАТО после инцидента с дронами, заявил премьер-министр страны Дональд Туск."Консультации с союзниками приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО", — сказал он в сейме.По данным Reuters, НАТО не расценивает случившееся как "атаку".Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии.Местная полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.Варшава не первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html

https://ria.ru/20250404/zapad-2009092630.html

польша

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, нато, вооруженные силы украины, анджей дуда, украина, белоруссия