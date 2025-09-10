Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал дипломат.
По его словам, опыт аналогичных инцидентов говорит о том, что поляки не станут подтверждать свои слова конкретными фактами. Так, единственная идентифицированная ракета оказалась украинской.
В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что это было оружие российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, боеприпасы принадлежат Киеву. По данным агентства AP, речь шла о ракетах ВСУ, выпущенных на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
"Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится", — отметил Ордаш.
Дипломат обратил внимание, что даже во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в стране в итоге фигурируют в основном украинцы. Позднее его вызвали в МИД Польши.
Инцидент с БПЛА
В среду польский премьер Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько беспилотников.
Чрезвычайный и полномочный посол Сергей Андреев ранее заявлял РИА Новости, что Варшава, многократно обвиняя Москву в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила подтверждений.
Польская полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.
По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".