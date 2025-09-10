https://ria.ru/20250910/polsha-2040881621.html

Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов

Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш.

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш."Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал дипломат.По его словам, опыт аналогичных инцидентов говорит о том, что поляки не станут подтверждать свои слова конкретными фактами. Так, единственная идентифицированная ракета оказалась украинской."Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится", — отметил Ордаш.Дипломат обратил внимание, что даже во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в стране в итоге фигурируют в основном украинцы. Позднее его вызвали в МИД Польши.Инцидент с БПЛА В среду польский премьер Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько беспилотников.Польская полиция сообщила об обнаружении дрона в населенном пункте Чоснувка. Также появились данные, что обломки БПЛА упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один аппарат нашли в деревне Мнишкув.По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как "атаку".

