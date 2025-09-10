Рейтинг@Mail.ru
Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 10.09.2025 (обновлено: 10:55 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/polsha-2040869138.html
Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги
Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги - РИА Новости, 10.09.2025
Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги
Польская система ПВО вернулась к стандартному боевому дежурству после ночной тревоги из-за беспилотников, заявил журналистам министр национальной обороны... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:49:00+03:00
2025-09-10T10:55:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
владислав косиняк-камыш
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954618706_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_1dcd1895c8e9c89b99b2bf1c8189f607.jpg
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польская система ПВО вернулась к стандартному боевому дежурству после ночной тревоги из-за беспилотников, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. "Принято решение о возвращении воздушных и наземных систем противовоздушной обороны к стандартной деятельности", - сказал Косиняк-Камыш. Польские полиция и прокуратура сообщали о падении обломков дронов на жилой дом и кладбище. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20250830/polsha--2038313273.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954618706_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_250239c6f8ca4730dadc3fb15a7a5d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, владислав косиняк-камыш , дональд туск
В мире, Польша, Россия, Варшава, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Туск
Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги

Польская ПВО возобновила стандартную работу после ночной тревоги из-за дронов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея ракет ПВО в Польше
Батарея ракет ПВО в Польше - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Батарея ракет ПВО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польская система ПВО вернулась к стандартному боевому дежурству после ночной тревоги из-за беспилотников, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств.
"Принято решение о возвращении воздушных и наземных систем противовоздушной обороны к стандартной деятельности", - сказал Косиняк-Камыш.
Польские полиция и прокуратура сообщали о падении обломков дронов на жилой дом и кладбище.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сергей Андреев: Польша не готова к нормализации отношений с Россией
30 августа, 11:00
 
В миреПольшаРоссияВаршаваВладислав Косиняк-КамышДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала