Польская ПВО вернулась к стандартному дежурству после ночной тревоги

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польская система ПВО вернулась к стандартному боевому дежурству после ночной тревоги из-за беспилотников, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В среду польский премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в интервью РИА Новости заявлял, что польская сторона, многократно обвиняя Россию в нарушении ее воздушного пространства, ни разу не предоставила доказательств. "Принято решение о возвращении воздушных и наземных систем противовоздушной обороны к стандартной деятельности", - сказал Косиняк-Камыш. Польские полиция и прокуратура сообщали о падении обломков дронов на жилой дом и кладбище. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

