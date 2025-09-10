https://ria.ru/20250910/polsha-2040852950.html

В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона

В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона - РИА Новости, 10.09.2025

В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона

Обломки дрона обнаружены в Польше на кладбище недалеко от границы с Украиной, сообщает окружная прокуратура польского Замостья. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:46:00+03:00

2025-09-10T09:46:00+03:00

2025-09-10T09:48:00+03:00

в мире

польша

украина

сша

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки дрона обнаружены в Польше на кладбище недалеко от границы с Украиной, сообщает окружная прокуратура польского Замостья."Десятого сентября прокуратура района Замостье получила сообщение об обнаружении в районе кладбища в поселке Чешники элемента беспилотника", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, отмечает прокуратура.Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040841265.html

польша

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, сша, дональд туск