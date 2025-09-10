Рейтинг@Mail.ru
В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона
09:46 10.09.2025
В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона
В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона - РИА Новости, 10.09.2025
В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона
Обломки дрона обнаружены в Польше на кладбище недалеко от границы с Украиной, сообщает окружная прокуратура польского Замостья. РИА Новости, 10.09.2025
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки дрона обнаружены в Польше на кладбище недалеко от границы с Украиной, сообщает окружная прокуратура польского Замостья."Десятого сентября прокуратура района Замостье получила сообщение об обнаружении в районе кладбища в поселке Чешники элемента беспилотника", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, отмечает прокуратура.Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
В Польше на кладбище обнаружили обломки дрона

Обломки дрона обнаружили на кладбище в Польше недалеко от границы с Украиной

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки дрона обнаружены в Польше на кладбище недалеко от границы с Украиной, сообщает окружная прокуратура польского Замостья.
"Десятого сентября прокуратура района Замостье получила сообщение об обнаружении в районе кладбища в поселке Чешники элемента беспилотника", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, отмечает прокуратура.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые по тревоге
