Польская полиция утверждает, что обломки дрона повредили жилой дом
09:21 10.09.2025 (обновлено: 09:25 10.09.2025)
Польская полиция утверждает, что обломки дрона повредили жилой дом
Обломки дрона упали на жилой дом в Польше, пострадавших нет, заявил представитель местной полиции Анджей Фийолек.
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки дрона упали на жилой дом в Польше, пострадавших нет, заявил представитель местной полиции Анджей Фийолек."Обломки дрона упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства", - рассказал Фийолек.Он уточнил, что пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены.В свою очередь, староста Влодавского повята Мариуш Занько заявил журналистам, что местные жители перед падением обломков дрона на дом в Польше слышали взрыв и видели польские истребители."Насколько я знаю от местных жителей, люди слышали взрыв, видели и польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, действительно, есть большая тревога со стороны жителей", - сказал он.Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки дрона упали на жилой дом в Польше, пострадавших нет, заявил представитель местной полиции Анджей Фийолек.
"Обломки дрона упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства", - рассказал Фийолек.
Он уточнил, что пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены.
В свою очередь, староста Влодавского повята Мариуш Занько заявил журналистам, что местные жители перед падением обломков дрона на дом в Польше слышали взрыв и видели польские истребители.
"Насколько я знаю от местных жителей, люди слышали взрыв, видели и польские истребители. Ситуация довольно сложная и тревожная, действительно, есть большая тревога со стороны жителей", - сказал он.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
