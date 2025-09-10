Рейтинг@Mail.ru
Над Варшавой открыли воздушное пространство - РИА Новости, 10.09.2025
09:13 10.09.2025
Над Варшавой открыли воздушное пространство
Воздушное пространство над Варшавой снова открыли после сообщений о нарушении польского воздушного пространства, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена.
в мире
варшава
польша
сша
дональд туск
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Воздушное пространство над Варшавой снова открыли после сообщений о нарушении польского воздушного пространства, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена. В среду рано утром воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных. "Информируем, что воздушное пространство над аэропортом Шопена снова открыто", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за возникшей утром ситуации пассажирам следует "считаться с возможными затруднениями и опозданиями, которые могут длиться целый день". Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
в мире, варшава, польша, сша, дональд туск
В мире, Варшава, Польша, США, Дональд Туск
Над Варшавой открыли воздушное пространство

Аэропорт имени Шопена в Варшаве возобновил работу после сообщений о дроонах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Старый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Воздушное пространство над Варшавой снова открыли после сообщений о нарушении польского воздушного пространства, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена.
В среду рано утром воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных.
«
"Информируем, что воздушное пространство над аэропортом Шопена снова открыто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за возникшей утром ситуации пассажирам следует "считаться с возможными затруднениями и опозданиями, которые могут длиться целый день".
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
