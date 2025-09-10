Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые по тревоге - РИА Новости, 10.09.2025
08:55 10.09.2025 (обновлено: 09:48 10.09.2025)
Польша вернула на аэродром самолеты, поднятые по тревоге
в мире
польша
сша
варшава
дональд туск
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны."Действия польских и союзнических ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши", - говорится в сообщении.При этом военные просят всех, кто заметит неизвестный предмет или его остатки, не приближаться к нему, не трогать и не перемещать его."Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами", - говорится в сообщении.Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.Туск позже сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
в мире, польша, сша, варшава, дональд туск
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Туск
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша вернула на аэродромы самолеты, поднятые в связи с сообщениями о нарушении воздушного пространства, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
"Действия польских и союзнических ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши", - говорится в сообщении.
При этом военные просят всех, кто заметит неизвестный предмет или его остатки, не приближаться к нему, не трогать и не перемещать его.
"Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы. Они должны быть тщательно проверены соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Туск позже сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Польше обнаружили сбитый беспилотник
