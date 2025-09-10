Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 10.09.2025 (обновлено: 12:04 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/polsha-2040834610.html
Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства
Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства - РИА Новости, 10.09.2025
Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны, сообщил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:44:00+03:00
2025-09-10T12:04:00+03:00
в мире
польша
сша
варшава
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040877668_0:175:2460:1559_1920x0_80_0_0_d216ce28b8b6ecee1fb1a6bb4170837a.jpg
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка на платформе Х. "Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)", — написал Шлапка. Ранее в среду Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
https://ria.ru/20250910/tusk-2040832873.html
польша
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040877668_162:0:2349:1640_1920x0_80_0_0_08eefe4c6fe5f4993f8459ffec66255a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, варшава, дональд туск
В мире, Польша, США, Варшава, Дональд Туск
Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства

Туск созвал экстренное заседание правительства из-за атаки дронов

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. 10 сентября 2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. 10 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка на платформе Х.
"Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)", — написал Шлапка.
Ранее в среду Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Туск проинформировал генсека НАТО о сбитых в Польше объектах
Вчера, 07:22
 
В миреПольшаСШАВаршаваДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала