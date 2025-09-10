https://ria.ru/20250910/polsha-2040834610.html

Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства

Премьер Польши созвал экстренное заседание правительства

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны, сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка на платформе Х. "Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08:00 (09:00 мск)", — написал Шлапка. Ранее в среду Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

Дарья Буймова

