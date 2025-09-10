Рейтинг@Mail.ru
Над частью Польши закрыли воздушное пространство - РИА Новости, 10.09.2025
07:14 10.09.2025
Над частью Польши закрыли воздушное пространство
Над частью Польши закрыли воздушное пространство
Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена.
2025-09-10T07:14:00+03:00
2025-09-10T07:14:00+03:00
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена. "В связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности воздушное пространство над частью страны, включая аэропорт имени Шопена, временно закрыто", - говорится в сообщении. Отмечается, что "аэропорт остается открытым, однако в данный момент полеты не выполняются". Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Над частью Польши закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство над частью Польши закрыто из-за действий военных

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена.
"В связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности воздушное пространство над частью страны, включая аэропорт имени Шопена, временно закрыто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "аэропорт остается открытым, однако в данный момент полеты не выполняются".
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
