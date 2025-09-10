Над частью Польши закрыли воздушное пространство

https://ria.ru/20250910/polsha-2040832053.html

Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена. РИА Новости, 10.09.2025

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, было закрыто из-за действий военных, сообщает варшавский аэропорт имени Шопена. "В связи с действиями государственных служб и армии с целью обеспечения безопасности воздушное пространство над частью страны, включая аэропорт имени Шопена, временно закрыто", - говорится в сообщении. Отмечается, что "аэропорт остается открытым, однако в данный момент полеты не выполняются". Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

