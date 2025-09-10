Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши

https://ria.ru/20250910/polsha-2040830392.html

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в социальной сети X, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют.

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в социальной сети X, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. "Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчёт от оперативного командира", - написал Туск. Заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в социальной сети X заявил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщают, что четыре польских аэропорта, в том числе аэропорт Шопена в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства".

