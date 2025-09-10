Польские военные утверждают, что сбили несколько дронов
Польские военные заявили, что сбили дроны, нарушившие их воздушное пространство
© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польские военные утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства".
"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были сбиты", - говорится в сообщении оперативного командования родов вооруженных сил Польши.
Утверждается, что "польские и союзные силы отслеживали десятки объектов с помощью радаров". В настоящее время ведется работа по локализации и определению возможных мест падения этих объектов.
Польские военные также утверждают, что произошло "беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками", которое представляло "реальную угрозу".