У самолета ВВС США F-35 в Польше могут быть проблемы с радиосвязью

Проблемы с радиосвязью могут быть у самолета ВВС США F-35, поднявшегося в Польше, следует из данных онлайн-карты портала Flightradar24. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проблемы с радиосвязью могут быть у самолета ВВС США F-35, поднявшегося в Польше, следует из данных онлайн-карты портала Flightradar24. Самолет F-35 Lightning II на карте портала подсвечивается красным, при наведении на самолет указывается код 7600, что означает "отсутствие радиосвязи". При этом этот самолет летал рядом с воздушным судном НАТО Airbus A330-243MRTT. Ранее оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
