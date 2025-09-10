Рейтинг@Mail.ru
У самолета ВВС США F-35 в Польше могут быть проблемы с радиосвязью
03:01 10.09.2025
У самолета ВВС США F-35 в Польше могут быть проблемы с радиосвязью
Проблемы с радиосвязью могут быть у самолета ВВС США F-35, поднявшегося в Польше, следует из данных онлайн-карты портала Flightradar24.
в мире
польша
сша
россия
flightradar24
нато
f-35
airbus a330
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проблемы с радиосвязью могут быть у самолета ВВС США F-35, поднявшегося в Польше, следует из данных онлайн-карты портала Flightradar24. Самолет F-35 Lightning II на карте портала подсвечивается красным, при наведении на самолет указывается код 7600, что означает "отсутствие радиосвязи". При этом этот самолет летал рядом с воздушным судном НАТО Airbus A330-243MRTT. Ранее оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
в мире, польша, сша, россия, flightradar24, нато, f-35, airbus a330
В мире, Польша, США, Россия, Flightradar24, НАТО, F-35, Airbus A330
© Flickr / createordieАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проблемы с радиосвязью могут быть у самолета ВВС США F-35, поднявшегося в Польше, следует из данных онлайн-карты портала Flightradar24.
Самолет F-35 Lightning II на карте портала подсвечивается красным, при наведении на самолет указывается код 7600, что означает "отсутствие радиосвязи".
При этом этот самолет летал рядом с воздушным судном НАТО Airbus A330-243MRTT.
Ранее оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
