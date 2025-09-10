В Польше обнаружили сбитый беспилотник
Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого БПЛА
© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша. 10 сентября 2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша. 10 сентября 2025
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого дрона.
"В 5.40 (6.40 мск) утра в населенном пункте Чоснувка полиция подтвердила обнаружение повреждённого беспилотника. Мы уведомили соответствующие органы", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
Премьер Польши прокомментировал ситуацию с украинским беспилотником
28 августа 2024, 17:01