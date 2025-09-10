https://ria.ru/20250910/politsija-2040836007.html

В Польше обнаружили сбитый беспилотник

2025-09-10T08:06:00+03:00

2025-09-10T08:06:00+03:00

2025-09-10T11:38:00+03:00

в мире

польша

люблинское воеводство

сша

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfc6f87303c8ca8e9a3df143e5f8458.jpg

ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого дрона. "В 5.40 (6.40 мск) утра в населенном пункте Чоснувка полиция подтвердила обнаружение повреждённого беспилотника. Мы уведомили соответствующие органы", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши, угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.

польша

люблинское воеводство

сша

в мире, польша, люблинское воеводство, сша, дональд туск