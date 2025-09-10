Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали заявления Польши про обнаружение беспилотников
12:47 10.09.2025 (обновлено: 13:09 10.09.2025)
В Совфеде прокомментировали заявления Польши про обнаружение беспилотников
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инцидент с беспилотниками, которые были сбиты над Польшей, похож на провокацию со стороны Украины, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Россией, считает сенатор Владимир Джабаров.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в сейме, что за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов."Мне кажется, вот они сейчас используют любую возможность втянуть в конфликт с Россией как можно больше стран НАТО, прежде всего Польшу, поскольку через территорию Польши идут поставки практически всех вооружений на Украину из западных стран", - сказал Джабаров в эфире телеканала "России 24".Ранее начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Инцидент с беспилотниками, которые были сбиты над Польшей, похож на провокацию со стороны Украины, чтобы втянуть Варшаву в конфликт с Россией, считает сенатор Владимир Джабаров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в сейме, что за ночь в страну якобы влетели 19 дронов. Туск выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Мне кажется, вот они сейчас используют любую возможность втянуть в конфликт с Россией как можно больше стран НАТО, прежде всего Польшу, поскольку через территорию Польши идут поставки практически всех вооружений на Украину из западных стран", - сказал Джабаров в эфире телеканала "России 24".
Ранее начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
