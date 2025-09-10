Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли наследственное дело после смерти Подносовой - РИА Новости, 10.09.2025
12:37 10.09.2025
В Москве открыли наследственное дело после смерти Подносовой
Наследственное дело открыли в Москве после смерти российского юриста, председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, указано в юридических материалах, с... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти российского юриста, председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Подносова Ирина Леонидовна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах В материалах также указано, что наследственное дело ведет московский нотариус. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. С апреля 2024 года Подносова была председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти российского юриста, председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Подносова Ирина Леонидовна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах
Биография Ирины Подносовой
22 июля, 15:27
В материалах также указано, что наследственное дело ведет московский нотариус.
Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве.
С апреля 2024 года Подносова была председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
25 августа, 15:38
 
