В Москве открыли наследственное дело после смерти Подносовой
В Москве открыли наследственное дело после смерти Подносовой
2025-09-10T12:37:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти российского юриста, председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, указано в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Подносова Ирина Леонидовна… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах В материалах также указано, что наследственное дело ведет московский нотариус. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни в Москве. С апреля 2024 года Подносова была председателем Верховного суда РФ, до этого в 2020 году она возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам. Подносова более 35 лет проработала судьей, имела высший квалификационный класс судьи.
