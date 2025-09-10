https://ria.ru/20250910/podmoskove-2040963491.html

В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива

В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива - РИА Новости, 10.09.2025

В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива

Четыре человека в Подмосковье предстанут перед судом по обвинению в хищении 100 тонн топлива, украденного из нефтепровода в Раменском округе, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:42:00+03:00

2025-09-10T14:42:00+03:00

2025-09-10T14:42:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека в Подмосковье предстанут перед судом по обвинению в хищении 100 тонн топлива, украденного из нефтепровода в Раменском округе, сообщает прокуратура Московской области. "Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с февраля по июль 2023 года злоумышленники сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Раменском округе Московской области, откуда похитили более 100 тонн нефтепродуктов. Ущерб АО "Транснефть-Верхняя Волга" превысил 5 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, в отношении двух участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в федеральный розыск.

https://ria.ru/20250122/khischenie-1994920750.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия