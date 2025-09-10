https://ria.ru/20250910/podmoskove-2040963491.html
В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива
В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива - РИА Новости, 10.09.2025
В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива
Четыре человека в Подмосковье предстанут перед судом по обвинению в хищении 100 тонн топлива, украденного из нефтепровода в Раменском округе, сообщает... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека в Подмосковье предстанут перед судом по обвинению в хищении 100 тонн топлива, украденного из нефтепровода в Раменском округе, сообщает прокуратура Московской области. "Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, с февраля по июль 2023 года злоумышленники сделали врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Раменском округе Московской области, откуда похитили более 100 тонн нефтепродуктов. Ущерб АО "Транснефть-Верхняя Волга" превысил 5 миллионов рублей. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, в отношении двух участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в федеральный розыск.
В Подмосковье четырех человек будут судить за кражу 100 тонн топлива
В Подмосковье четыре человека предстанут перед судом за кражу 100 тонн топлива