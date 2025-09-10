https://ria.ru/20250910/pobeg-2040893119.html
Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале
Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале - РИА Новости, 10.09.2025
Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале
Иван Корюков*, второй сбежавший из СИЗО в столице Урала, может скрываться на дачах под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:17:00+03:00
2025-09-10T12:17:00+03:00
2025-09-10T12:17:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
урал
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040357013_0:0:1497:842_1920x0_80_0_0_c93fe95fe21de607f5e49211f88294b5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Иван Корюков*, второй сбежавший из СИЗО в столице Урала, может скрываться на дачах под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону в среду. В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжается. "Имеется информация, что гражданин Иван Корюков*, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга, может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах), расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселок Медный, река Патрушиха", – говорится в сообщении. Также ведомство опубликовало карту, где, возможно, скрывается фигурант. Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Также пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на беглеца Корюкова и, исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250205/lipetsk-1997456725.html
https://ria.ru/20250627/pobeg-2025717073.html
екатеринбург
россия
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040357013_188:0:1311:842_1920x0_80_0_0_beb99bf0d8874fab7f56bcead013babe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, урал, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Иван Корюков*, второй сбежавший из СИЗО в столице Урала, может скрываться на дачах под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону в среду.
В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжается.
"Имеется информация, что гражданин Иван Корюков*, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга, может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах), расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселок Медный, река Патрушиха", – говорится в сообщении.
Также ведомство опубликовало карту, где, возможно, скрывается фигурант.
Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Также пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на беглеца Корюкова и, исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга