Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале

Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале - РИА Новости, 10.09.2025

Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале

Иван Корюков*, второй сбежавший из СИЗО в столице Урала, может скрываться на дачах под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону в...

2025-09-10T12:17:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Иван Корюков*, второй сбежавший из СИЗО в столице Урала, может скрываться на дачах под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по региону в среду. В понедельник ведомство информировало, что ночью сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова*, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжается. "Имеется информация, что гражданин Иван Корюков*, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга, может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах), расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселок Медный, река Патрушиха", – говорится в сообщении. Также ведомство опубликовало карту, где, возможно, скрывается фигурант. Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков* и Александр Черепанов*, за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ. Судя по карточке прошлого дела фигурантов, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года. В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области поясняло, что за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Также пресс-служба управления за дни поисков публиковала несколько ориентировок на беглеца Корюкова и, исходя из них, тот часто менял одежду, но был с татуировкой в виде паука на правой кисти и уже имел щетину.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

