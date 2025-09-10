Рейтинг@Mail.ru
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/plakhotnyuk-2041007784.html
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября - РИА Новости, 10.09.2025
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября
Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк будет экстрадирован в республику из Греции 25 сентября, заявила министр... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:55:00+03:00
2025-09-10T16:55:00+03:00
в мире
молдавия
греция
владимир плахотнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк будет экстрадирован в республику из Греции 25 сентября, заявила министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин. Плахотнюк был арестован 22 июля в Греции по запросу Интерпола, его адвокат заявил о согласии на экстрадицию в Молдавию. Суд вынес решение в пользу выдачи 13 августа, а позже последовало одобрение Апелляционной палаты Греции на экстрадицию беглого олигарха. "Сейчас речь идет о бронировании авиабилетов, чтобы Плахотнюка экстрадировать. Ожидается окончательное подтверждение от авиакомпании, 25 сентября – предварительная дата, когда он может быть доставлен в Молдавию", — сказала министр на брифинге в Кишиневе. Глава молдавского МВД добавила, что до недавнего времени не было возможности доставить Плахотнюка на родину "с технической точки зрения из-за расписания авиарейсов". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250910/oppozitsija-2040942418.html
молдавия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_d770da8d363f6f5aedc86a4d8b1f8c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Греция, Владимир Плахотнюк
Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября

Олигарха Плахотнюка экстрадируют из Греции в Молдавию 25 сентября

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк будет экстрадирован в республику из Греции 25 сентября, заявила министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин.
Плахотнюк был арестован 22 июля в Греции по запросу Интерпола, его адвокат заявил о согласии на экстрадицию в Молдавию. Суд вынес решение в пользу выдачи 13 августа, а позже последовало одобрение Апелляционной палаты Греции на экстрадицию беглого олигарха.
"Сейчас речь идет о бронировании авиабилетов, чтобы Плахотнюка экстрадировать. Ожидается окончательное подтверждение от авиакомпании, 25 сентября – предварительная дата, когда он может быть доставлен в Молдавию", — сказала министр на брифинге в Кишиневе.
Глава молдавского МВД добавила, что до недавнего времени не было возможности доставить Плахотнюка на родину "с технической точки зрения из-за расписания авиарейсов".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Молдавии оппозиция зарегистрировала вотум недоверия министру труда
Вчера, 13:48
 
В миреМолдавияГрецияВладимир Плахотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала