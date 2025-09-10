Плахотнюка экстрадируют в Молдавию в конце сентября
КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк будет экстрадирован в республику из Греции 25 сентября, заявила министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин.
"Сейчас речь идет о бронировании авиабилетов, чтобы Плахотнюка экстрадировать. Ожидается окончательное подтверждение от авиакомпании, 25 сентября – предварительная дата, когда он может быть доставлен в Молдавию", — сказала министр на брифинге в Кишиневе.
Глава молдавского МВД добавила, что до недавнего времени не было возможности доставить Плахотнюка на родину "с технической точки зрения из-за расписания авиарейсов".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.