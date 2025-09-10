https://ria.ru/20250910/pitanie-2040820208.html
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Якимова. Врач отметила, что детям особенно необходимо получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов каждый день, так как это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки. "Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи", - заявила Якимова.
