https://ria.ru/20250910/pitanie-2040820208.html

Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью

Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью - РИА Новости, 10.09.2025

Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью

Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T03:09:00+03:00

2025-09-10T03:09:00+03:00

2025-09-10T03:09:00+03:00

общество

здоровье - общество

питание

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733371534_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_830f9b8bdbb4028b27ecec83b3a0a8bb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Якимова. Врач отметила, что детям особенно необходимо получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов каждый день, так как это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки. "Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи", - заявила Якимова.

https://ria.ru/20250909/granat-2040570788.html

https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, питание, россия