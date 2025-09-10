Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/pitanie-2040820208.html
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью - РИА Новости, 10.09.2025
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью
Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T03:09:00+03:00
2025-09-10T03:09:00+03:00
общество
здоровье - общество
питание
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733371534_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_830f9b8bdbb4028b27ecec83b3a0a8bb.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Якимова. Врач отметила, что детям особенно необходимо получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов каждый день, так как это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки. "Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи", - заявила Якимова.
https://ria.ru/20250909/granat-2040570788.html
https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733371534_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_31da68b77983180a859b534048e34720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, питание, россия
Общество, Здоровье - Общество, Питание, Россия
Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно есть осенью

Осенью рекомендуется съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день

© Pixabay / diapicardФрукты
Фрукты - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Pixabay / diapicard
Фрукты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Осенью рекомендуется есть не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
"Осенью рекомендовано съедать не менее 400–500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов", - сказала Якимова.
Гранат - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Врач рассказала о пользе и вреде граната
Вчера, 03:23
Врач отметила, что детям особенно необходимо получать витамины и клетчатку из овощей и фруктов каждый день, так как это не только укрепляет иммунитет, но и формирует правильные пищевые привычки.
"Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи", - заявила Якимова.
Продажа солений на сельскохозяйственном рынке - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника
1 мая, 03:09
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПитаниеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала