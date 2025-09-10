https://ria.ru/20250910/peskov-2040947007.html

В Кремле ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами

В Кремле ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами - РИА Новости, 10.09.2025

В Кремле ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами

Западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:54:00+03:00

2025-09-10T13:54:00+03:00

2025-09-10T14:20:00+03:00

дмитрий песков

польша

белоруссия

россия

дональд туск

нато

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfc6f87303c8ca8e9a3df143e5f8458.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию", — сказал он, комментируя обвинения премьера Польши Дональда Туска из-за происшествия с дронами.Как уточнил Песков, ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от польского руководства.Также он переадресовал вопросы, связанные с инцидентом, в Минобороны.Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040905866.html

https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html

польша

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, польша, белоруссия, россия, дональд туск, нато, евросоюз, в мире