В Кремле ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами

Западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию", — сказал он, комментируя обвинения премьера Польши Дональда Туска из-за происшествия с дронами.Как уточнил Песков, ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от польского руководства.Также он переадресовал вопросы, связанные с инцидентом, в Минобороны.Инцидент с БПЛАВ среду Туск заявил, что Польша зафиксировала у себя ночью 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что в стране нашли семь дронов и, предположительно, обломки одной ракеты.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш, Варшава не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
