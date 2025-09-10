https://ria.ru/20250910/peskov-2040945853.html

Песков высказался об отправке военных контингентов на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага."Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину. -

