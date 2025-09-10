Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался об отправке военных контингентов на Украину
13:52 10.09.2025 (обновлено: 13:58 10.09.2025)
Песков высказался об отправке военных контингентов на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага."Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину. -
украина, дмитрий песков, в мире, россия, европа
Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Европа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил оголтелую позицию некоторых стран по отправке военных контингентов на Украину, они не понимают страшных последствий подобного шага.
"Как всегда, есть такие достаточно страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о числе стран Европы, желающих отправить своих военных на Украину. -
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше
УкраинаДмитрий ПесковВ миреРоссияЕвропа
 
 
